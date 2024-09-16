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В 2025 году хотят сократить финансирование Госкино почти на 70%

Понедельник, 16 сентября 2024, 20:46 - Алексей Артемчук

В 2025 году предполагается сокращение бюджета Госкино на почти 70%.

Об этом сообщается в законопроекте о госбюджете №12000, передает "Интерфакс"

Проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает сокращение на 69,2% финансирования Государственного агентства по вопросам кино.

Согласно законопроекту о госбюджете №12000, зарегистрированному на сайте парламента 14 сентября, на Госагентство по вопросам кино в 2025 году предлагается предусмотреть 204,1 млн грн, из которых 30,4 млн грн - на руководство и управление в сфере кинематографии и 173,7 млн грн - на государственную поддержку кинематографии, в частности документирование военных преступлений.

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В государственном бюджете на 2024 год на Госкино предусматривалось 663,4 млн грн, из которых 28,7 млн грн - на руководство и управление в сфере кинематографии и 634,7 млн грн - на государственную поддержку кинематографии, в частности документирование военных преступлений.

кино бюджет
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