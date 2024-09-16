В 2025 году хотят сократить финансирование Госкино почти на 70%
В 2025 году предполагается сокращение бюджета Госкино на почти 70%.
Об этом сообщается в законопроекте о госбюджете №12000, передает "Интерфакс"
Проект государственного бюджета на 2025 год предусматривает сокращение на 69,2% финансирования Государственного агентства по вопросам кино.
Согласно законопроекту о госбюджете №12000, зарегистрированному на сайте парламента 14 сентября, на Госагентство по вопросам кино в 2025 году предлагается предусмотреть 204,1 млн грн, из которых 30,4 млн грн - на руководство и управление в сфере кинематографии и 173,7 млн грн - на государственную поддержку кинематографии, в частности документирование военных преступлений.
В государственном бюджете на 2024 год на Госкино предусматривалось 663,4 млн грн, из которых 28,7 млн грн - на руководство и управление в сфере кинематографии и 634,7 млн грн - на государственную поддержку кинематографии, в частности документирование военных преступлений.