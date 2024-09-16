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Зеленский отреагировал на китайские ограничения экспорта дронов и компонентов

Понедельник, 16 сентября 2024, 20:18 - Алексей Артемчук

Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

"Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - заявил президент.

Других деталей глава государства не сообщил.

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