Зеленский отреагировал на китайские ограничения экспорта дронов и компонентов

Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

"Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - заявил президент.

Других деталей глава государства не сообщил.

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