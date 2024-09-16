"Украинская бронетехника" увеличит производство артиллерийских снарядов путем строительства нового завода.

Об этом сообщает директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Украинская бронетехника" построит новый завод в Украине по производству артиллерийских боеприпасов.

"Мы планируем открыть в стране еще один завод, что позволит нам значительно увеличить объемы поставок", - сказал Бельбас.

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Он отказался назвать тип боеприпасов, которые будут производиться на новом заводе. В то же время было сказано, что не планируют изготавливать 152 мм снаряды советского образца.

Сообщается, что сейчас компания выпускает сотни тысяч снарядов в год, производя весь спектр минометных снарядов от 60 до 120 мм, а также артиллерийские 122-мм снаряды.

Бельбас отметил, что доля украинских компонентов в них значительно выросла за последний год, в частности, корпуса и взрыватели производятся в Украине. Фактически единственными импортными компонентами остаются порох и взрывчатка.

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Отмечается, кроме снарядов, Украинская бронетехника также производит 60 мм, 82 мм и 120 мм минометы, поставляемые Силам обороны.

По словам Бельбаса, мощности предприятия по производству минометов загружены на 100% до конца 2024 года. В следующем году производство уже законтрактовано на 50-70%. В то же время он отметил, что проценты загруженности являются очень условными и не отражают реального потенциала производства.

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