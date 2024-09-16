Минобороны допустили к поставке ВСУ канадский бронеавтомобиль

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады.

Бронемашины MRAP (от англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад). Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла.

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Конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя. Последние впитывают на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность модуля для экипажа.

Бронеавтомобиль Roshel Senator сконструирован на шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550. Изначально машина предназначалась для нужд полиции. Для нужд украинской армии модель усовершенствовали.

Roshel Senator MRAP получил броню, которая способна защитить экипаж и десант от пуль, выпущенных из стрелкового оружия, и обломков. А также особую V-образную форму днища, которое рассеивает энергию взрыва мины или другого взрывного устройства, эквивалентного 6 кг тротила.

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С начала широкомасштабного вторжения Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 20 бронеавтомобилей класса MRAP.

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