Цена на зерна арабики выросла до 13-летнего максимума: причины
Понедельник, 16 сентября 2024, 18:09 -
Биржевые цены на кофе выросли, арабика подорожала до наибольшего показателя с 2011 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Декабрьские фьючерсы на зерна арабики на ключевой бирже выросли до 2,68 долл за фунт - самого высокого показателя с 2011 года.
Цены на робусту также растут уже больше недели, подскочив в понедельник, 16 сентября, на 3%.
Реклама:
Сообщается, что с начала года зерна арабики подорожали уже на 40%.
Рост цен на кофе ускоряется из-за опасений плохого урожая в Бразилии, крупнейшего поставщика кофейных зерен в мире. Страна завершает сбор урожая 2024-2025 годов, и уже очевидно, что длительные периоды засухи нанесли значительный ущерб плантациям.
Напомним:
Реклама:
Кофе растет в цене по мере того, как уменьшаются запасы и ухудшается погода в Бразилии.
Реклама: