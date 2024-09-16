Цена на зерна арабики выросла до 13-летнего максимума: причины

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Биржевые цены на кофе выросли, арабика подорожала до наибольшего показателя с 2011 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на зерна арабики на ключевой бирже выросли до 2,68 долл за фунт - самого высокого показателя с 2011 года.

Цены на робусту также растут уже больше недели, подскочив в понедельник, 16 сентября, на 3%.

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Сообщается, что с начала года зерна арабики подорожали уже на 40%.

Рост цен на кофе ускоряется из-за опасений плохого урожая в Бразилии, крупнейшего поставщика кофейных зерен в мире. Страна завершает сбор урожая 2024-2025 годов, и уже очевидно, что длительные периоды засухи нанесли значительный ущерб плантациям.

Напомним:

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Кофе растет в цене по мере того, как уменьшаются запасы и ухудшается погода в Бразилии.