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Предприниматели смогут проголосовать за главные проблемы бизнеса на платформе "Пульс"

Понедельник, 16 сентября 2024, 17:09 - Алексей Артемчук

На онлайн-платформе "Пульс" украинские предприниматели смогут проголосовать за наиболее актуальные проблемы, которые препятствуют развитию бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сервис экспресс-голосования за проблемы бизнеса добавили в функционал платформы "Пульс".

"Мы запустили новую функцию на платформе - теперь предприниматели могут проголосовать за проблемы, которые больше всего мешают развитию их бизнеса. Результаты будут передаваться на рассмотрение Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, консультативно-совещательного органа при Президенте Украины. Как и раньше, на платформе можно дополнительно попросить помощи в решении проблем, если они возникли во взаимодействии с госорганами, а также поставить оценку государственному сервису", – отметил Александр Циборт.

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Платформу "Пульс" запустили в режиме бета-тестирования более месяца назад. Больше всего сообщают о следующем:

  • неправомерных действиях со стороны госорганов;
  • непрозрачность процедур, недостаток понятного алгоритма действий;
  • предложения изменений в законодательство;
  • предложения улучшения процессов взаимодействия "государство - предприниматель";
  • пассивную позицию органов власти, бездействие.

100% заполненных заявок приняты в работу. В планах разработчиков интегрировать "Пульс" к большинству государственных услуг, чтобы была возможность предоставить мгновенную оценку максимальному количеству государственных сервисов.

Напомним:

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Министерство экономики объявило о запуске платформы "Пульс", которая позволит предпринимателям пожаловаться на государственный орган и даже на конкретного работника органа власти, который препятствует работе бизнеса.

предпринимательство Украина бизнес
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