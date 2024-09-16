Предприниматели смогут проголосовать за главные проблемы бизнеса на платформе "Пульс"
На онлайн-платформе "Пульс" украинские предприниматели смогут проголосовать за наиболее актуальные проблемы, которые препятствуют развитию бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Сервис экспресс-голосования за проблемы бизнеса добавили в функционал платформы "Пульс".
"Мы запустили новую функцию на платформе - теперь предприниматели могут проголосовать за проблемы, которые больше всего мешают развитию их бизнеса. Результаты будут передаваться на рассмотрение Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения, консультативно-совещательного органа при Президенте Украины. Как и раньше, на платформе можно дополнительно попросить помощи в решении проблем, если они возникли во взаимодействии с госорганами, а также поставить оценку государственному сервису", – отметил Александр Циборт.
Платформу "Пульс" запустили в режиме бета-тестирования более месяца назад. Больше всего сообщают о следующем:
- неправомерных действиях со стороны госорганов;
- непрозрачность процедур, недостаток понятного алгоритма действий;
- предложения изменений в законодательство;
- предложения улучшения процессов взаимодействия "государство - предприниматель";
- пассивную позицию органов власти, бездействие.
100% заполненных заявок приняты в работу. В планах разработчиков интегрировать "Пульс" к большинству государственных услуг, чтобы была возможность предоставить мгновенную оценку максимальному количеству государственных сервисов.
Напомним:
Министерство экономики объявило о запуске платформы "Пульс", которая позволит предпринимателям пожаловаться на государственный орган и даже на конкретного работника органа власти, который препятствует работе бизнеса.