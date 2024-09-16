177 тысячам украинцев уже начислили 3 млн грн кэшбэка: когда начнутся выплаты

177 тысячам украинцев уже начислили 2,9 млн гривен кэшбэка за покупки в первые дни сентября.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Кто-то видит в Дії начисления 5 грн, а некоторые - 90 грн. Отображение сумм дает возможность проверить работу системы и активнее выбирать украинские товары. Выплата средств за покупки в сентябре будет до 20 октября", - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, за две недели к "Национальному кэшбеку" присоединилось более 1,2 млн украинцев, из них - 638 000 активировали в Дії карты для выплат. Из тех, кто активировал карту - 262 000 граждан совершили покупки товаров, на которые начисляется кэшбек.

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Расширяется и ассортимент товаров, на которые можно получить кэшбек. В системе уже зарегистрировано более 171 тыс. товаров от 963 украинских производителей.

Как отличить товар с кэшбэком?

Ряд торговых сетей, в частности Аврора, Эпицентр, Comfy, Копилка и Таврия В уже обозначают товары с кэшбеком на ценниках или на полках. В ближайшее время такие обозначения появятся на полках сетей АТБ и Сильпо. Обозначения будут появляться на полках других магазинов, которые присоединились к программе.

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Полный перечень товаров, на которые начисляется кэшбек, можно увидеть на сайте программы.

В каких магазинах работает "Национальный кэшбек"?

Кэшбек с сегодняшнего дня начисляют за покупки товаров в сетях Велика кишеня, ВелМарт, ВК экспресс, Антошка, Thrash! Траш!, Дом игрушек, Таврия В, Копилка, Блеск&Ведро. В предыдущие недели к программе присоединились АТБ-Маркет, Аврора, NOVUS, ЭКО маркет, VARUS, OKKO, Сеть АЗК "WOG", Укрнафта, Эпицентр K, Новая линия, Auchan, Comfy, Сильпо, ФОРА, сеть аптек Аптека АНЦ и аптека 3и. Еще около 200 магазинов и торговых сетей в процессе присоединения.

Напомним:

Выплаты кэшбэка начнутся с 20 октября за покупки в сентябре. Подробную инструкцию, как все работает, можно посмотреть здесь.