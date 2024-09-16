Фонд госимущества выставляет на продажу старейшую солеварню

ФДМУ

Дрогобычская солеварня, непрерывно работающая с 1250 года, будет выставлена на приватизацию.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фонд госимущества включил "Солевыварочный дрогобычский завод" в перечень объектов, подлежащих приватизации.

"Дрогобычская солеварня нуждается в развитии, поэтому пойдет на приватизацию", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что из-за большой войны, теперь это единственный производитель пищевой соли в Украине.

В единый имущественный комплекс предприятия входит 9 памятников архитектуры местного значения. Согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия" памятник может быть приватизирован только при условии заключения будущим владельцем с соответствующим органом охраны культурного наследия охранного договора на памятник.

Таким образом, заключение охранного договора будет условием приватизации единого имущественного комплекса предприятия, отмечают в ФГИ.

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На этом этапе идет подготовка солеварни к приватизации. Вся информация и документы по объекту приватизации будут размещены на сайте ФГИ и в виртуальной комнате данных объекта. Торги пройдут на электронной платформе Prozorro.Продажи.