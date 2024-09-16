Льготное кредитование: в Украине начали принимать бизнес-проекты в рамках программы UIF

В сентябре 2024 года в Украине официально начат прием заявок от бизнеса для участия в программе Ukraine Investment Framework (UIF). Это инструмент льготного кредитования и привлечения инвестиций.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны", передает Укринформ.

"Бизнес может получить льготное кредитование от UIF, которые в свою очередь покрываются от Еврокомиссии. Мы договорились с нашими коллегами от ЕС, что обязательная сумма из этой гарантии - 15% пойдет на поддержку малого и среднего бизнеса, 20% пойдет на финансирование зеленых проектов и 25% - на финансирование государственного сектора экономики", - сообщила Свириденко.

По ее словам, основными секторами для инвестирования определены энергетика, критические материалы, транспорт, промышленность, агропродовольственный сектор и IT-отрасль.

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"Чиновники ожидают, что благодаря мультипликационному эффекту эта программа может привлечь дополнительные 40 млрд евро инвестиций в экономику Украины", - отметила вице-премьер-министр.

Сбор предложений от бизнеса для участия в программе уже начался. Предприниматели, заинтересованные в получении льготного финансирования, могут подавать свои проекты на рассмотрение.

Напомним:

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"Ukraine Investment Framework - это компонента Ukraine Facility, инструмент объемом 9,3 млрд евро. Благодаря разнообразным инструментам распределения рисков, смешанному финансированию и грантам UIF будет способствовать привлечению около 40 млрд евро в украинскую экономику в последующие годы.