Чехия раскрыла, какие расходы и доходы принесли украинские беженцы

Беженцы из Украины являются для Чехии активом, а не обузой и приносят в бюджет больше средств, чем на них тратится.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

В первом полугодии 2024 года на выплаты помощи беженцам было потрачено 7,3 млрд крон (323 млн долл), а доход составил 11,7 млрд крон (517 млн долл). Казна пополнилась на доходах от страховок и налогов, которые платят беженцам, на 4,4 млрд крон (195 млн долл).

"Беженцы из Украины уже давно дают в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь своим соотечественникам. Они для нас актив, а не бремя", - говорят в ведомстве.

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Отмечается, что гуманитарную помощь оказывают примерно 25% всех беженцев, а это около 93 тыс человек, большинство из которых дети. Взрослый получает 4860 крон (215 долл) на 150 дней, а ребенок - 3490 крон (155 долл). Расходы на жилье также прогнозируются - 6000 крон (265 долл) для уязвимых категорий в месяц и 4000 крон (177 долл) для остальных.

К уязвимым категориям относят пожилых людей, с ограниченными возможностями, маленьких детей. Средний размер пособия на одного беженца составляет 7336 крон (324 долл) в месяц.