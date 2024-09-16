Украинский стартап, разрабатывающий рой дронов, привлек почти три миллиона долларов инвестиций

Украинский Swarmer закрыл раунд инвестиций на 2,7 млн долл для разработки координированного роя дронов.

Об этом сообщает AIN.

Украинский оборонный стартап Swarmer, который специализируется на автоматизированных решениях для координированных групп дронов, объявил об успешном завершении раунда начального финансирования в размере 2,7 млн долл.

Сообщается, что раунд возглавила американская оборонная технологическая компания R-G.AI, при активном участии Radius Capital. Также присоединились Green Flag Ventures и D3, который поддерживает Swarmer с момента основания в 2023 году.

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В Swarmer рассказывают, что технологию уже используют боевые подразделения ВСУ. В дальнейшем, разработка будет масштабироваться для внедрения в оборонные стратегии демократических стран по всему миру.

Это должно стать первой платформой, разработанной специально для максимальной реализации возможностей продуктов Swarmer, таких как Trident OS и STYX AI, каждая из которых была проверена в более 10 тыс миссиях в смоделированной среде и на поле боя.

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