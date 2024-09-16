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Самая "успешная" камера фиксации правонарушений принесла бюджету более 18 миллионов

Понедельник, 16 сентября 2024, 14:42 - Алексей Артемчук

С 1 января по 31 августа 2024 года камера "заработала" более 18 млн грн на штрафах за превышение скорости.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"Самая результативная - на отрезке дороги между Ровно и Житомиром, а именно в селе Дидовичи в направлении Киева. С 1 января по 31 августа 2024 года она "заработала" более 18 839 888 грн на штрафах за превышение скорости", - говорится в сообщении.

Камера автоматической фиксации правонарушений на трассе M-30, Ксаверовка, на участке пути из Винницы в Хмельницкий принесла бюджету 65 228 штрафов на сумму 16 412 980.

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Камера на трассе М-09 Тернополь - Рава-Русская, зафиксировала 67 222 правонарушения, по которым выписаны административные постановления на сумму 14 581 560 грн.

МВД дороги
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