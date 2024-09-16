В России провалили импортозамещение оборудования для мобильной связи - росСМИ

Российские производители телекоммуникационного оборудования столкнулись с дефицитом отечественных компонентов и попросили правительство пересмотреть сроки импортозамещения.

Как пишет российское издание The Moscow Times, это следует из письма АНО "Консорциум „Телекоммуникационные технологии"" (АНО ТТ, объединяющее "Ростех", "Ростелеком", "Элемент" и др.) в адрес Минпромторга и Минцифры, с копией которого ознакомились "Ведомости".

В частности, производители предложили ведомствам смягчить новые требования по признанию оборудования отечественным.

Согласно проекту постановления правительства, которое Минпроторг подготовил в конце августа, с 2026 года в российском телекомоборудовании должно быть не менее 10% отечественной электронной компонентной базы (ЭКБ), в 2028-м - уже 30%, а с 2030-го - 60%.

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Однако участники телекомрынка проанализировали отечественный рынок ЭКБ на наличие аналогов иностранной базы и установили "недостижимость предлагаемых показателей процентной доли российского ЭКБ", говорится в письме АНО ТТ.

Как пишет издание, большинство номенклатуры телекомоборудования придется перепроектировать под новые требования с отечественной ЭКБ, что нецелесообразно. Это может повлечь проблемы с поставками техники госзаказчикам, крупнейшим операторам связи, а также субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), утверждают в АНО ТТ.

В организации предупредили: если постановление правительства в нынешнем виде будет принято, то с 1 декабря 2024 года действие всех выданных решений о признании телекомоборудования отечественным будет прекращено. Таким образом, в стране не останется отечественного оборудования для связи, подытожили представители отрасли.

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