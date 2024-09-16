Бум ИИ спровоцировал неожиданное возрождение газовой энергетики США – Bloomberg

Энергетические компании США планируют новые электростанции на природном газе ускоренными темпами на фоне роста потребления электроэнергии центрами обработки данных ИИ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американские энергетические компании спешат удовлетворить растущий спрос от центров обработки данных искусственного интеллекта, производственных предприятий и электромобилей, которые потребляют много электроэнергии.

Устойчивость газа, который в 2016 году опередил уголь и стал основным источником электроэнергии в США, удивила некоторых экспертов, которые еще недавно прогнозировали, что эпоха стремительного роста внутреннего спроса на это топливо может вскоре закончиться.

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"Несколько лет назад было ожидание, что солнечная и ветровая энергия смогут покрыть наши дополнительные потребности в генерации", - сказал Джед Дорсгаймер, руководитель энергетического и экологического сектора инвестиционного банка William Blair.

Эксперт утверждает, что на газ будет приходиться до 60% новой генерации.

За первые шесть месяцев этого года компании объявили о планах построить больше новых мощностей газовых электростанций по всей территории США, чем за весь 2020 год, согласно данным Sierra Club.

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Всего в разных стадиях разработки по всей стране находится более 200 газовых установок, которые планируют запустить до 2032 года, что обеспечит в общей сложности около 86 гигаватт электроэнергии.

Агентство пишет, что потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в десять раз от текущего уровня к 2030 году.

Кроме строительства новых станций, некоторые энергетические компании будут закрывать старые газовые электростанции медленнее, чем ожидалось, отметил аналитик рынка энергетики Патрик Финн из консультационной компании Wood Mackenzie.