Украинское агентство застраховало первый инвесткредит от военных рисков

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) подписало первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны" в Киеве 16 сентября.

"Есть конкретный кейс - украинский коммерческий банк выдал кредит на закупку газотурбинного генератора, а ЕКА предоставило покрытие на эту инвестицию. Я особенно благодарна, что первое страхование инвестиций у нас именно в развитие альтернативной генерации и поддержку энергетики", - отметила Юлия Свириденко.

В сообщении отмечается, что первой украинской компанией, чей кредитный договор был застрахован от военных рисков, стала компания "Флексорес".

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Эта компания производит продукцию для флексографического и ротогравюрного видов печати и является лидером по продаже печатных красок в Украине.

Чтобы приобрести мини-ТЭС, компания заключила кредитный инвестиционный договор с МТБ Банком по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним:

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Страхование от военных рисков инвестиций в развитие переработки и экспорта товаров предусмотрена изменениями в Закон "О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности". В мае 2024 года ЭКА начало принимать заявки от инвесторов в экспортоориентированные предприятия на пользование продуктами со страхованием.