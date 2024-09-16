Студенты-контрактники отныне могут получить в "Дії" грант на обучение

В "Дії" появилась возможность получить грант на обучение от государства студентам-контрактникам.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Студенты, которые поступили на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гранты доступны студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления.

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Гранты частично или полностью покроют стоимость обучения. Размер финансовой поддержки зависит от балла на НМТ по любым двум предметам:

≥150 баллов - грант 15 000 грн.

≥170 баллов - грант 25 000 грн.

Сумма гранта может увеличиваться в зависимости от коэффициента специальности.

Как получить грант?

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Надо обновить "Дію", в перечне документов найти "Сертификат на обучение", нажать "Получить грант", активировать грант "Дія.Підписом" до 5 ноября.

"Дія" сообщит, когда университет получит деньги.