Враг атаковал энергетические объекты в пяти областях – Минэнерго

За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители, местная промышленность, а также железная дорога (были нарушения в движении поездов). Питание восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 404 абонента в 4 населенных пунктах. Питание частично восстановлено.

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Кроме того, из-за пожаров обесточивались подстанции и бытовые потребители в Донецкой и Черкасской областях. В Черкасской области также уменьшал напряжение объект ВИЭ. Питание восстановлено по резервной схеме.

По технологическим причинам в Киевской и Харьковской областях выключались воздушные линии. В Киевской области обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание для потребителей восстановлено по резервной схеме.

Экономическая правда.

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