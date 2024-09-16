"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения
Понедельник, 16 сентября 2024, 09:20 -
Утром понедельника 16 сентября из-за наводнений в Европе рейс Вена - Киев будет курсировать как Будапешт - Киев, а рейс Прага - Чоп задерживается на несколько часов.
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.
Ситуация со стихией в Центральной Европе по состоянию на утро понедельника:
- Рейс Вена - Киев - Вена сегодня курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт.
- Рейс Чоп - Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен до Будапешта.
- Рейсы Прага - Перемышль - Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать автобусами.
- Рейс Прага - Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа к расписанию. Из Чопа - по графику.
Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.
Реклама:
Напомним:
Ранее в воскресенье стало известно, что из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.
Экономическая правда.
Реклама:
Реклама: