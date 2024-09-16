Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" сообщила о задержках и изменениях в маршрутах Европы из-за наводнения

Понедельник, 16 сентября 2024, 09:20 - Артур Крыжный

Утром понедельника 16 сентября из-за наводнений в Европе рейс Вена - Киев будет курсировать как Будапешт - Киев, а рейс Прага - Чоп задерживается на несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Ситуация со стихией в Центральной Европе по состоянию на утро понедельника:

  • Рейс Вена - Киев - Вена сегодня курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт.
  • Рейс Чоп - Вена венгерскими вагонами класса Интерсити также ограничен до Будапешта.
  • Рейсы Прага - Перемышль - Прага будут отправлены с начальных станций по расписанию, а затопленный пограничный участок между Границе-на-Мораве и Рыбником будут преодолевать автобусами.
  • Рейс Прага - Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа к расписанию. Из Чопа - по графику.

Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Реклама:

Напомним:

Ранее в воскресенье стало известно, что из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

Экономическая правда.

Реклама:
Укрзализныця железная дорога
Реклама:
Материалы по теме
Из-за наводнения в Польше и Чехии задерживаются поезда в Украину 15 сентября 2024, 11:35
УЗ с начала года отремонтировала более 700 километров путей 11 сентября 2024, 13:56
Как новый закон о железной дороге изменит рынок перевозок 11 сентября 2024, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте