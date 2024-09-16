Спрос на авто из Китая вырос на 60%: что выбирали украинцы в августе
Понедельник, 16 сентября 2024, 09:48 -
В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, что на 61% больше, по сравнению с августом 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".
Из этого количества: новых - 1336 единиц (+88%); подержанных - 371 ед. (+6%) единиц. Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%.
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Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 78%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus - 179 ед;
- HONDA M-NV - 169 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 147 ед;
- ZEEKR 001 - 107 ед;
- NISSAN Ariya - 83 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
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- VOLKSWAGEN ID.4 - 51 ед;
- CHERY EQ1 - 34 ед;
- ZEEKR 001 - 29 ед;
- HONDA M-NV - 26 ед;
- NISSAN Ariya - 23 ед.
Экономическая правда.
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