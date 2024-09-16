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Спрос на авто из Китая вырос на 60%: что выбирали украинцы в августе

Понедельник, 16 сентября 2024, 09:48 - Артур Крыжный

В течение прошлого месяца украинцы приобрели более 1,7 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, что на 61% больше, по сравнению с августом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

Из этого количества: новых - 1336 единиц (+88%); подержанных - 371 ед. (+6%) единиц. Автомобили китайского происхождения охватили 16% августовского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,4%.

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Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 78%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  • BYD Song Plus - 179 ед;
  • HONDA M-NV - 169 ед;
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 147 ед;
  • ZEEKR 001 - 107 ед;
  • NISSAN Ariya - 83 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

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  • VOLKSWAGEN ID.4 - 51 ед;
  • CHERY EQ1 - 34 ед;
  • ZEEKR 001 - 29 ед;
  • HONDA M-NV - 26 ед;
  • NISSAN Ariya - 23 ед.

Экономическая правда.

Укравтопром автопром
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