Цены на нефть выросли в ожидании снижения ставки ФРС

Цены на нефть выросли в понедельник во время утренних торгов на фоне ожиданий снижения процентной ставки в США на этой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters,

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 3 цента и составили $71,64 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI (США) с поставкой в октябре выросли на 16 центов, или на 0,2%, до $68,81 за баррель.

Оба контракта завершили предыдущую сессию снижением, поскольку опасения относительно перебоев в поставках ослабли после восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана Франсин, а также ростом количества буровых установок в США за неделю.

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Однако почти пятая часть добычи нефти и 28% добычи природного газа в Мексиканском заливе остаются остановленными из-за последствий урагана.

"Рынки сосредоточены на будущих решениях ФРС по политике, и трейдеры, вероятно, будут осторожными", - отметила старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева, добавив, что цены все еще поддерживаются опасениями относительно поставок из-за остановленных мощностей в Мексиканском заливе.

Ключевым фактором, который будет влиять на рынок на этой неделе, является то, насколько значительное снижение ставки объявит Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) после своего заседания 17-18 сентября. Фьючерсы на фонды ФРС показывают, что инвесторы все больше склоняются к тому, что центральный банк США снизит ставку на 50 базисных пунктов вместо 25, согласно данным CME FedWatch.

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Снижение процентных ставок уменьшит стоимость заимствований, что может стимулировать экономическую активность и повысить спрос на нефть.

Экономическая правда.