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Глава Банка Канады говорит о перспективе более быстрого снижения ставок - FT

Воскресенье, 15 сентября 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз

Председатель Банка Канады Тифф Маклем открыл двери для ускорения темпов снижения процентных ставок.

Об этом сообщает Financial Times.

В интервью газете Маклем сказал, что те, кто устанавливает ставки, обеспокоены состоянием канадского рынка труда и возможностью снижения цен на нефть, что может негативно повлиять на экономику страны.

"Когда вы приближаетесь к цели, ваш расчет управления рисками меняется. Вы становитесь более обеспокоены рисками снижения. И рынок труда указывает на некоторые риски снижения", сказал Маклем в интервью Financial Times.

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После того, как Банк Канады удерживал ключевую процентную ставку на уровне 5%, что является самым высоким показателем за последние двадцать лет, в течение года, с июня он трижды подряд снижал ее на четверть пункта, в результате чего она снизилась на 75 базисных пунктов до 4,25% в начале этого месяца.

Общая инфляция в Канаде в июле упала до 40-месячного минимума в 2,5%.

На прошлой неделе Маклем заявил, что, хотя банк видит усиление роста, существуют определенные риски, которые могут помешать ожидаемому ускорению темпов роста.

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Экономическая правда

экономика мир Канада
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