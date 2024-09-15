Из-за наводнения в Польше и Чехии задерживаются поезда в Украину

Из-за погодных условий в Польше и Чехии, поезда, следующие в Украину все еще находятся на территории стран ЕС и не имеют шанса успеть по графику.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за наводнений, охвативших Чехию и Польшу, поезда следующих в Украину остались на территории этих стран бех возможности успеть на стыковочные рейсы в Украине.

По состоянию на утро 15 сентября, оба поезда из Праги - в Чоп и в Перемышль - до сих пор на территории Чехии.

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В "Укрзализныце" отметили, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс компании аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов.

При этом, пассажирам, следующим в направлении Праги, советуют связаться с чешскими и польскими перевозчиками для уточнения графиков. Есть вероятность, что будет необходимость обеспечить себе возможность ночевки в городах стыковки.

Экономическая правда

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