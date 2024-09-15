Суд взыскал с госбюджета 4 млн, которые СБУ не заплатило фирме за хранение зерна

Элеватор Добробуд Сервис фото: Elevatorist.com

Хозяйственный суд Харьковской области взыскал с госбюджета Украины в пользу ООО "Компания „Добробуд-Сервис" расходы, связанные с перевозкой и хранением вещественных доказательств (пшеницы и кукурузы), в размере 4,17 млн грн.

Об этом свидетельствует решение суда от 28 августа

В апреле 2023 года следственный отдел управления Службы безопасности Украины в Харьковской области обратился к "Добробуд-Сервис" (Балаклея Харьковской области) с предложением хранить вещественные доказательства в уголовном производстве № 22022220000003162 от 15.10.2022. Речь шла о сельхозпродукции: пшенице и кукурузе. Предприятие согласилось.

В дальнейшем из города Купянск в Балаклею, где "Добробуд-Сервис" имеет комплекс по приему, хранению и отгрузке сельскохозяйственной продукции, перевезли 1,42 млн кг пшеницы зачетным весом (учитывается при расчете стоимости хранения) 1,39 млн кг и 105 тыс кг кукурузы зачетным весом 87 тыс кг.

Реклама:

В июне СБУ сообщило "Добробуд-Сервис", что на пшеницу и кукурузу наложен арест с передачей этой сельхозпродукции Национальному агентству Украины по вопросу выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Как отметила в суде защита "Добробуд-Сервис", каких-либо обращений относительно арестованного имущества от АРМА предприятие не получило.

Общий размер расходов по хранению сельхозпродукции, включающих стоимость транспортировки (наибольшая доля расходов), разгрузочно-погрузочные работы, очистку и обеззараживание, на 31 марта 2024 года составили 4,17 млн грн.

В течение срока хранения "Добробуд-Сервис" неоднократно направлял облуправлению СБУ счета и претензии по возмещению стоимости услуг по хранению сельхозпродукции, которые остались без рассмотрения. В результате предприятие решило получить 4,17 млн грн через суд.

Реклама:

В суде СБУ сообщило, что считает безосновательными требования о взыскании расходов на транспортировку сельхозпродукция из города Купянск в Балаклею.

В то же время суд отверг аргументы облуправления СБУ. В частности, и по хранению зерна по договоренности сторон сроком до решения вопроса о наложении ареста, поскольку, как отметил суд, после наложения ареста на пшеницу и кукурузу никаких указаний и управленческих решений от СБУ о хранении зерна не поступало.

Что касается АРМА, то агентство отметило, что оно готовит актив к передаче и поиск управляющего/реализации имущества, а при осуществлении функций по управлению имуществом между ООО "Добробуд-Сервис и АРМА отсутствовали договорные отношения.

Суд установил, что в любом случае расходы на хранение вещественных доказательств в уголовном производстве покрываются за счет средств государственного бюджета. Поэтому решил взыскать из госбюджета в пользу "Добробуд-Сервис" 4,17 млн грн. и 50 тыс грн. судебного сбора.

Владельцами ООО "Компания „Добробуд-Сервис" являются Олег Поляруш, Василий Колесник и руководитель фирмы Сергей Нещенко.

Поляруш вместе с Сергеем Нещенко являются соучредителями измаильского ООО "Агро-Дунай" и киевского ООО "Экипаж Трейдинг" с Сергеем Теплицким и Сергеем Бурнаем.

Поляруш также единолично владеет харьковскими ООО "Скаирон", ООО "Компания „Роян" и „Эверест констракшн". Последнее фигурировало в журналистском материале о завышенных ценах во время аварийного восстановления двух жилых домов в Балаклее.

Экономическая правда