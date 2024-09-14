В воскресенье отключений электроэнергии не прогнозируют
Суббота, 14 сентября 2024, 17:54 -
В воскресенье 15 сентября не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Завтра 15 сентября, меры ограничения потребления применяться не будут", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.
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В "Укрэнерго" отметили, что мощными электроприборами можно пользоваться в течение всех суток.
Экономическая правда
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