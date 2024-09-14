Disney возобновит вещание для 11 миллионов зрителей спутникового телевидения

Walt Disney и DirecTV объявили, что в субботу достигли принципиальной договоренности, возобновив трансляцию студенческого футбола и других программ для более чем 11 миллионов абонентов спутникового телевидения.

Об этом сообщает Reuters.

Абоненты DirecTV потеряли доступ к каналам ABC, ESPN и других сетей, принадлежащих Disney, 1 сентября, после того, как обе стороны зашли в тупик в переговорах о возобновлении вещания.

Новое соглашение предоставляет абонентам спутникового телевидения больший выбор и гибкость, говорится в совместном заявлении компаний.

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Как сообщает Reuters, по словам двух источников, знакомых с соглашением, гигант индустрии развлечений получил улучшенные экономические условия по новому соглашению.

"DirecTV и Disney имеют многолетнюю историю предоставления потребителям доступа к лучшим развлечениям, и это соглашение укрепляет это обязательство, признавая как огромную ценность контента Disney, так и меняющиеся предпочтения клиентов DIRECTV", - говорится в заявлении компаний.

Экономическая правда

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