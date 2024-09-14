Байден просит Конгресс продлить возможный срок использования $5,8 млрд для Украины

Администрация Байдена направила запрос в Конгресс о продлении полномочий "президентских списаний" для предоставления оружия Украине до 2025 года, чтобы остаточные 5,8 млрд долларов были доступны и после конца финансового года 30 сентября.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Белый дом просит, чтобы продление полномочий включили в соответствующую резолюцию с исключениями, которую предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. При текущих юридических условиях эти 5,8 млрд "сгорят", если не будут использованы до конца сентября.

"У нас осталось 5,9 млрд для Украины по механизму Presidential Drawdown Authority (PDA; предоставление оружия из запасов армии США – Ред.). Вся эта сумма, за исключением 100 млн, должна быть использована до конца финансового года... Минобороны продолжит предоставлять Украине пакеты помощи по этому механизму в ближайшем будущем и работает с Конгрессом, чтобы продлить действие PDA и после завершения финансового года", – прокомментировал изданию представитель Пентагона Пэт Райдер.

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Помощник одного из членов Конгресса прокомментировал The Hill, что в случае неудачи с продлением срока использования средств Белый дом может объявить мега-пакет помощи на эту сумму до 1 октября, а затем постепенно отправлять это вооружение небольшими партиями в последующие месяцы. Однако это считают худшим вариантом, чем получить продление.

В частности, возможны определенные юридические трудности с выделением помощи сразу на всю сумму – например, некоторые составляющие помощи в этот момент могут отсутствовать на складах, что будет формальным препятствием.

Напомним, на последнем заседании формата "Рамштайн" в сентябре глава Пентагона анонсировал новый пакет военной помощи США для Украины на 250 млрд долларов по этому механизму, в него вошли ракеты ПВО, ракеты к другим системам, артиллерийские припасы и бронетехника.

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Госсекретарь Энтони Блинкен во время приезда в Киев на саммит Крымской платформы анонсировал более $700 млн гуманитарной и энергетической помощи для Украины.

Также госсекретарь обещал передать Байдену пожелания Украиныотносительно дальнобойных ударов по России.

Европейськая правда