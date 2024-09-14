ЮАР заявляет о продолжении сокращения расходов после негативного кредитного рейтинга

ЮАР заявила, что его план по сокращению расходов и увеличению доходов при одновременном внедрении критически важных реформ находится в процессе реализации после того, как агентство Fitch подтвердило ее долговой рейтинг на уровне "BB-".

Об этом сообщает Reuters.

Fitch заявило, что ключевыми факторами, которые повлияли на его решение оставить рейтинг Южной Африки ниже инвестиционного уровня, являются высокое соотношение долга к ВВП страны, низкие темпы роста и высокий уровень неравенства.

Рейтинговое агентство отметило, что формирование правительства национального единства (GNU) после всеобщих выборов, состоявшихся 29 мая. 29 мая снижает краткосрочную неопределенность, а программа реформ может способствовать умеренному росту реального ВВП.

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Fitch признало заметное улучшение показателей деятельности энергокомпании Eskom в этом году, но подчеркнуло, что текущие проблемы в государственной логистической группе Transnet продолжают сдерживать рост.

Национальное казначейство Южной Африки заявило, что правительство продолжит реализацию программы направленной на ускорение реформ в сетевых отраслях.

"Широкие реформы в энергетике, грузовых перевозках, водоснабжении и телекоммуникациях также продолжаются", - говорится в заявлении.

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Экономическая правда