В Kyivstar отсудили неустойку за незаконную аренду помещения на крыше гостиницы в центре Киева

Фото: гостиница Украина

Хозяйственный суд города Киева поддержал исковые требования прокуратуры и взыскал с ЧАО Киевстар неустойку за незаконное пользование небольшого помещения и части крыши киевской гостиницы Украина, где была размещена базовая станция.

Об этом свидетельствует решение суда от 6 сентября.

В 2012 году региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву передало в аренду ЧАО "Киевстар" небольшую недвижимость площадью 10 кв м в ГП "Отель Украина", которое находится в центре столицы на ул. Институтская, 4

Речь идет о части помещения на техническом этаже здания (7 кв м) и части крыши (3 кв.м), независимая оценка которых составила 310 тыс. грн без НДС.

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"Киевстару" это имущество было необходимо для размещения базовой станции.

Стороны заключили соглашение на 3 года, в то же время договорились о возможности продления договора аренды.

В июне 2021 года "Киевстар" направил Фонду госимущества письмо с заявлением относительно очередного продления срока действия договора аренды.

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В то же время, как установил суд, в 2020 году произошли изменения в законодательстве об аренде государственного и коммунального имущества, согласно которым договоры аренды могут быть продлены на основании заявления арендатора, поданного арендодателю не позднее чем за три месяца до окончания срока действия соглашения. А Киевстар подал такое заявление позже установленного срока.

Поэтому соглашение между ФГИ и оператором мобильной связи приостановило действие 30 августа 2021 года. Согласно договоренностям, "Киевстар" должен был вернуть арендованное имущество в течение трех рабочих дней. Но это он сделал только 8 февраля 2024 года.

В результате прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неустойки.

"Киевстар" не согласился с доводами прокуратуры. В частности, заметил о начатой ​​РФ полномасштабной вооруженной агрессии и введении в Украине правового режима военного положения, в связи с чем мобильный оператор был обязан обеспечивать стабильность и бесперебойность сети связи и объективно не мог осуществить демонтаж базовой станции и вернуть арендованное имущество. Суд отклонил этот аргумент, учитывая, что "Киевстар" должен был вернуть недвижимость еще задолго до 24 февраля 2022 года.

В результате суд взыскал с ЧАО "Киевстар" 590 тыс. грн. неустойки в пользу государственного бюджета.