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Правительство одобрило проект госбюджета на 2025 год

Пятница, 13 сентября 2024, 20:43 - Алексей Артемчук

Доходы в 2025 году ожидаются на уровне 2 трлн, расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн. 

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что приоритет этого бюджета - это оборона и безопасность Украины. 

"Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели. Расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 трлн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны", - сказал премьер-министр.

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По его словам, второй приоритет - это финансирование защищенных статей бюджета.

"Более 400 млрд выделяем на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается. 211 млрд будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд на образование", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что третий приоритет - поддержка регионов и бизнеса. Продолжится помощь местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа еОселя. 

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Отмечается, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики. 

Главный финансовый документ страны на 2025-й год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого.

Экономическая правда.

бюджет правительство Украина
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