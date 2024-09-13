В субботу в Украине не собираются ограничивать электроэнергию
Пятница, 13 сентября 2024, 18:04 -
В субботу, 14 сентября, в Украине меры ограничения электроэнергии не прогнозируются.
Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".
"Пользуйтесь мощными электроприборами в часы высокой солнечной активности - с 10:00 до 16:00", - напомнили в компании.
Напомним:
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В пятницу 13 сентября применение графиков отключения света тоже не прогнозировалось. А 12 сентября графики отключения света были введены в большинстве областей Украины.
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