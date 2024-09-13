В субботу в Украине не собираются ограничивать электроэнергию

В субботу, 14 сентября, в Украине меры ограничения электроэнергии не прогнозируются.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

"Пользуйтесь мощными электроприборами в часы высокой солнечной активности - с 10:00 до 16:00", - напомнили в компании.

Напомним:

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В пятницу 13 сентября применение графиков отключения света тоже не прогнозировалось. А 12 сентября графики отключения света были введены в большинстве областей Украины.