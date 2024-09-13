Цена войны с Украиной для бюджета России достигла нового рекорда

Полномасштабная война России против Украины, длящаяся третий год, все дороже обходится российским налогоплательщикам. За первую половину 2024 года федеральный бюджет потратил по оборонным статьям рекордные 5,3 триллиона рублей.

Соответствующие расчеты на основании данных системы "Электронный бюджет" сделал научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности Янис Клюге, передает The Moscow Times.

По сравнению с первой половиной 2023 года военные расходы России увеличились на 36%, или 1,4 триллиона рублей. В среднем на содержание армии и закупки оружия правительство тратило 203 млрд рублей в неделю, 29 млрд рублей в день, или 1,2 млрд рублей в час, согласно подсчетам Клюге.

В результате за 6 месяцев военная машина "съела" почти полтора годовых бюджета программы поддержки национальной экономики (3,89 трлн рублей), более трех годовых бюджетов всей системы высшего образования в стране (1,546 трлн рублей), 18 годовых бюджетов национального проекта "Здравоохранение" (290 млрд рублей) и более чем 90 годовых бюджетов типичного бедного региона - такого, как, например, республика Тыва (56 млрд рублей).

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"Особенно резко", указывает Клюге, подскочили секретные расходы, которые идут главным образом на закупку оружия для фронта. Они составляют около 1 трлн рублей в квартал. В открытой части бюджета финансирование гособоронзаказа выросло на 54% по сравнению с прошлым годом и на 126% относительно 2022-го.

Расходы на выплаты военным, в том числе массовый набор "добровольцев" и контрактников, которыми Кремль компенсирует фронтовые потери, увеличились на 25% относительно прошлого года и на 175%, если сравнивать с 2022-м.

Также сильно взлетели расходы на международное военно-техническое сотрудничество, в которые может быть включено финансирование закупок боеприпасов и ракет у Ирана и КНДР, отмечает Клюге. По его оценкам, это обошлось бюджету почти в 120 млрд рублей в первом квартале и более 150 млрд - во втором.

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Изначально правительство закладывало в бюджет-2024 военные расходы на 10,8 трлн рублей, а их доля в общих расходах - почти 30% - должна была стать рекордной со времен Советского Союза.

Но если ориентироваться на сезонность бюджетных ассигнований и исторические данные, то по факту военные расходы могут превысить этот уровень почти на треть, оценивает Клюге. К концу года они могут достичь 13,3 трлн рублей, или 7-8% ВВП, что соответствует уровню военных диктатур Африки (8,2% ВВП в Алжире, 6,3% ВВП в Южном Судане).

Проблемой для бюджета, впрочем, могут стать падение цен на нефть, указывают аналитики Росбанка. Стоимость барреля российского сорта Urals в сентябре впервые с начала года падала ниже $60 за баррель, а по сравнению с концом августа обвалилась на 18%. Минфин верстал бюджет из расчета нефти по $70, и такую цену власти закладывают в проект на будущий год.