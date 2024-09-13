Украинский экспорт: представители власти и бизнеса обсудят перспективы отрасли

25 сентября 2024 года в Киеве состоится экономический форум "Украинский экспорт: окно открывается?", который объединит профильных представителей бизнеса, власти, негосударственного сектора и международных организаций с целью обсуждения актуальных проблем внешней торговли Украины.

Редакция "Экономической правды", которая выступает организатором мероприятия, соберет настоящих тяжеловесов отечественного экспорта, которые формируют основные объемы товарооборота нашего государства с другими странами.

На площадке мероприятия выступят и представители компаний чей бизнес давно известен в Украине, и которые за время большой войны активно выходят на внешние рынки. Как правило, с уникальными для других стран продуктами, и иногда настолько агрессивными действиями, что их можно назвать не иначе как "захват".

Отдельное внимание на форуме будет посвящено малому и среднему бизнесу. Во время мероприятия выступят представители отраслей, которые во время войны открыли для себя внешние рынки и строят планы расширения своего присутствия там.

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Всех участников мероприятия, представителей бизнеса объединяет то, что для них реализация их продукции за границу - это не просто способ выжить в условиях войны, но и осмысленный выбор для собственного развития и поддержки экономики страны в целом.

Государство на форуме будут представлять руководители профильных правительственных ведомств, привлеченных к организации логистических путей экспорта и формированию правил игры на этом рынке.

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Приобрести билеты можно по ссылке. Мероприятие состоится в среду, 25 сентября 2024 года. Начало в 15:00.

Генеральными партнерами форума стали Укрэксимбанк и ИНТЕРПАЙП, а также мероприятие поддержали KERNEL, UKRNAFTА, Торгово-промышленная палата Украины и NEPOBORNA.