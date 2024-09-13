Швеция уменьшит налоги для богачей

Правительство Швеции снизит предельную ставку налога для высокооплачиваемых работников.

Об этом сообщает Bloomberg

Правительство Швеции пообещало снизить предельные налоговые ставки, распространив налоговые отчисления на группы с более высокими доходами со следующего года.

Реформа, которая, как ожидается, будет стоить около 4,7 млрд крон (460 млн долл), имеет целью повысить производительность труда и мотивировать людей к самообразованию для получения более квалифицированной работы.

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Это заявление является частью бюджета на 2025 год, который предусматривает реформы на сумму около 60 млрд крон. Это часть пакета, который правительство готовилось ввести уже в этом году, но отложило, чтобы избежать риска разжигания инфляции.

Согласно исследованию последствий этого шага, опубликованному в 2023 году, расширение отчислений снизит максимальную предельную ставку налога с 55% до 52%.

Сообщается, что это важный шаг на пути к амбициям правоцентристского правительства позволить работникам сохранять по крайней мере половину своих доходов.

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"Нынешняя прогрессивная система налоговых отчислений означает, что врач-специалист или научный руководитель должен будет платить более половины каждого дополнительно заработанного доллара в виде налогов", – отмечают Министр финансов Элизабет Свантессон.

По ее словам это приводит к нехватке рабочей силы в высококвалифицированных профессиях, а также к тому, что количество отработанных часов является слишком низким.

Напомним:

Швеция планирует налоговые льготы на 1,75 миллиарда долларов, чтобы помочь домохозяйствам.