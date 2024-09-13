Швеция уменьшит налоги для богачей
Правительство Швеции снизит предельную ставку налога для высокооплачиваемых работников.
Об этом сообщает Bloomberg
Правительство Швеции пообещало снизить предельные налоговые ставки, распространив налоговые отчисления на группы с более высокими доходами со следующего года.
Реформа, которая, как ожидается, будет стоить около 4,7 млрд крон (460 млн долл), имеет целью повысить производительность труда и мотивировать людей к самообразованию для получения более квалифицированной работы.
Это заявление является частью бюджета на 2025 год, который предусматривает реформы на сумму около 60 млрд крон. Это часть пакета, который правительство готовилось ввести уже в этом году, но отложило, чтобы избежать риска разжигания инфляции.
Согласно исследованию последствий этого шага, опубликованному в 2023 году, расширение отчислений снизит максимальную предельную ставку налога с 55% до 52%.
Сообщается, что это важный шаг на пути к амбициям правоцентристского правительства позволить работникам сохранять по крайней мере половину своих доходов.
"Нынешняя прогрессивная система налоговых отчислений означает, что врач-специалист или научный руководитель должен будет платить более половины каждого дополнительно заработанного доллара в виде налогов", – отмечают Министр финансов Элизабет Свантессон.
По ее словам это приводит к нехватке рабочей силы в высококвалифицированных профессиях, а также к тому, что количество отработанных часов является слишком низким.
Напомним:
Швеция планирует налоговые льготы на 1,75 миллиарда долларов, чтобы помочь домохозяйствам.