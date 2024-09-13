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"Укрнафта" решила финансово поддержать и возродить футбольный клуб

Пятница, 13 сентября 2024, 15:10 - Виктор Волокита
 

"Укрнафта" решила финансово поддерживать футбольный клуб „Нефтяник" из Ахтырки Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, эти средства будут направлены на содержание клуба, что поможет восстановить его деятельность в тяжелые времена полномасштабного вторжения.

"Многие игроки команды - это работники UKRNAFTA, и их успех на футбольном поле ощутимо влияет на настроение и мотивацию в нашей компании. Это возможность поднять боевой дух коллектива", - отметили в компании. 

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Сейчас "Нефтяник" выступает в чемпионате Украины среди любителей, а также в чемпионате и Кубке Сумской области.

А в сезоне 2006-2007 "Нефтяник" стал победителем первой лиги и вышел в Премьер-лигу, но по итогам сезона вылетел.

Укрнафта
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Экономическая правда
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