Инвесторы скупают акции Coca-Cola и Colgate из-за страха перед рецессией в США

Инвесторы активно покупают акции американских компаний потребительских товаров, таких как Coca-Cola и Colgate-Palmolive, поскольку ищут более защитные секторы рынка на фоне опасений относительно возможного замедления экономики США.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Этот сектор, в который также входят известные компании, такие как Kraft Heinz, Procter & Gamble и Walmart, превосходил индекс голубых фишек S&P 500 шесть из последних восьми недель, согласно данным Bloomberg.

На прошлой неделе индекс потребительских товаров S&P 500 показал свою лучшую относительную производительность относительно индекса голубых фишек с марта 2020 года, достигнув своего самого высокого уровня за всю историю, хотя в последние дни он немного снизился.

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Такой результат свидетельствует о расширении нынешнего рыночного роста, который ранее в основном зависел от крупных технологических компаний.

Это происходит на фоне первых признаков проблем на рынке труда США, что вызывает разногласия относительно того, насколько агрессивно Федеральная резервная система должна снижать процентные ставки, и опасения, что крупнейшая экономика мира может скоро вступить в рецессию.

"Рецессия явно повлечет опережение защитных секторов", - сказал аналитик Джим Полсен, бывший главный стратег The Leuthold Group, добавив, что „сильный экономический рост приведет к их отставанию".

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Акции Coca-Cola в этом году выросли примерно на 20%, а Colgate поднялись на треть. За последний месяц ритейлеры Walmart и Target и производитель потребительских товаров Clorox выросли на 14,8%, 9,1% и 15,6% соответственно, значительно опережая скромный рост S&P 500 на 4,5% за тот же период.

"Исторически сложилось, что защитные сектора, такие как потребительские товары, показывали хорошие результаты перед первым снижением ставки ФРС, которое обычно происходит, когда есть достаточные доказательства замедления экономики", - отметила Ирен Тункел, главный стратег по акциям США в BCA Research.

"Если внезапно появятся данные, опровергающие ожидания жесткой посадки экономики, и оптимизм вернется на рынок, то потребительские товары начнут отставать", - добавила она.

На прошлой неделе Morgan Stanley добавила Walmart, Coca-Cola и Colgate в свой список рекомендованных акций, посоветовав клиентам сосредоточиться на "защитных бизнесах, которые приоритетно развивают операционную эффективность или имеют устойчивую ценовую силу, или оба эти фактора".

Экономическая правда.