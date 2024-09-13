Китай впервые за 46 лет поднимает пенсионный возраст: причины

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Китай впервые с 1978 года повысит пенсионный возраст, чтобы замедлить сокращение рабочей силы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные медиа.

Отмечается, что для мужчин пенсионный возраст будет повышен с 60 до 63 лет, для женщин, рядовых работниц, с 50 до 55 лет, женщин на руководящих должностях с 55 до 58 лет.

Поднимать пенсионный возраст начнут с 1 января 2025 года, но не для всех сразу: процесс растянут на 15 лет.

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Также для работающих китайцев увеличат сумму обязательных отчислений на пенсионные выплаты, но их придется платить 20 лет, а не 15 лет, как сегодня. Это нововведение вступит в силу с 2030 года.

Повышение пенсионного возраста расширяет налоговую базу и увеличивает отсрочку доступа к пенсионной помощи, что снизит нагрузку на государственные финансы, объясняют в агентстве.

Сообщается, что пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире, это тогда как с 2000 года средняя продолжительность жизни в Китае выросла с 71 до 78 лет в 2021 году.

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Китай сталкивается с демографической проблемой, когда резкое старение населения сопровождается стремительным спадом рождаемости.

Ожидается, что к 2035 году люди в возрасте 65 лет и старше составят 30% населения Китая по сравнению с 14,2% в 2021 году.

Экономическая правда.