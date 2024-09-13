В России резко вырастут цены на подержанные автомобили

Продавцы подержанных автомобилей в России готовятся поднять цены до 30% осенью 2024 года.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Известия".

Как пишут российские издания, повышение цен станет реакцией на решение Минпромторга увеличить с 1 октября утилизационный сбор на 70-85%. Согласно проекту постановления российского правительства, тариф для машин с объемом двигателя от 2 до 3 л может вырасти до 1,6 млн руб. тогда как сейчас он составляет 844 тыс. руб.

Аналитики агрегатора Likvi отмечают, что после повышения утилизационного сбора стоимость новых автомобилей с учетом растаможки вырастет на 10-30%.

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"Рост стоимости на новые автомобили, как правило, ведет к пропорциональному увеличению цен на вторичном рынке с небольшим лагом во времени, мы ожидаем постепенного роста стоимости подержанных автомобилей на 15-30%", - отметил СЕО компании Александр Коротков.

В сегменте бюджетных брендов новые правила начисления утилизационного сбора дадут прибавку на 5-7%, но в сегменте "люкс" цены могут вырасти до 30% и даже больше, полагает обозреватель автомобильного портала "Дром.ру" Сергей Арбузов.

Напомним:

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После начала войны в Украине и ухода из России всех крупнейших автоконцернов, а также прекращения поставок машин в страну россияне стали чаще пересаживаться на подержанные автомобили. В 2023 году средняя цена машины с пробегом увеличилась на 30% в 2023 году