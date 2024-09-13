Болгария продлила переговоры о продаже Украине российских ядерных реакторов

Парламент Болгарии решил продлить на шесть месяцев срок, предоставленный правительству для переговоров о продаже Украине двух российских ядерных реакторов и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщает Euractiv, передает Укринформ.

София получила эти реакторы от российского "Атомстройэкспорта" более шести лет назад, однако они оказались непригодными для использования, поскольку Болгария отказалась от строительства атомной электростанции "Белене".

Сейчас реакторы хранятся вблизи "Белене" в ожидании продажи.

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Болгария вела переговоры с Украиной о продаже оборудования почти два года, тогда как парламент обязал правительство заключить сделку стоимостью не менее 600 миллионов евро - такую сумму заплатила Болгарская национальная электроэнергетическая компания российскому "Атомстройэкспорту".

Отмечается, что специалисты украинского государственного предприятия "Энергоатом" прибыли в Болгарию для осмотра оборудования АЭС "Белене", однако начало полномасштабной российской агрессии против Украины повлияло на процесс переговоров.

Ранее в этом году Европейская комиссия признала, что потенциальная сделка по продаже российских реакторов может быть профинансирована за средства, выделенные ЕС на помощь Украине.

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Как пишет БНР, за отведенные дополнительные 180 дней болгарские депутаты планируют обновить оценку рынка, подготовленную в прошлом году, и получить необходимые согласования от "Энергоатома".

Напомним:

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции".

По данным Минэнерго, строительство двух атомных энергоблоков Хмельницкой АЭС увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт-ч/год, а отпуск - на 15 415 млн кВт-ч/год.

Сейчас на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока.