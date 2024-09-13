В Украине создадут электронный перечень легальных автостанций: что это изменит

В Украине создадут перечень автостанций, что станет предпосылкой для их легальной работы и возможности предоставлять услуги как перевозчикам, так и пассажирам.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Его планируют запустить в ноябре 2024 года.

Как говорится в сообщении, недавно одобренные правительством изменения позволят начать формирование официального и общедоступного перечня автостанций. Формироваться он будет по заявительному принципу и по инициативе владельцев автостанций. Этот механизм принципиально отличается от регулирования, которое действовало до 2020 года и предусматривало фактически лицензирование этой деятельности.

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В пресс-службе отметили, что профильное законодательство предусматривает, что движение межобластных и международных автобусных маршрутов должно начинаться и завершаться на автостанции. Поэтому при открытии нового маршрута или внесении изменений в имеющийся, организатор перевозок должен убедиться, что указанные перевозчиком в схеме движения автостанции существуют и работают легально.

"Обновленный же механизм предусматривает, что указать в схему движения можно будет только те автостанции, которые есть в перечне. Таким образом будет актуализирована информация о сети легальных автостанций. Также обновленный механизм позволит определить субъектов хозяйствования, которые являются их владельцами и отвечают за качественное предоставление услуг", - рассказали в пресс-службе.

Владельцы автостанций смогут самостоятельно вносить в перечень актуальную информацию об автостанции через электронную форму. В частности, о количестве платформ и касс, стоимость услуг для перевозчиков и тому подобное.

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Заблокировать внесение в перечень новых автостанций невозможно, ведь все вносимые сведения будут сверяться с другими реестрами автоматически. В случае ошибки владелец автостанции не ограничивается в праве внести сведения повторно, отметили в министерстве.

По новым правилам можно будет определить, кто отвечает за предоставление услуг автостанций. Благодаря этому в случае жалоб пассажиров или перевозчиков можно будет установить, кто несет ответственность за нарушения или непредоставление услуг, что поможет быстро решать конфликты между перевозчиками и владельцами автостанций.

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