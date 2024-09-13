Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро
Пятница, 13 сентября 2024, 10:56 -
По состоянию на 13 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 9 копеек, курс евро уменьшился на 3 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,27 грн, евро - 45,45 грн (на 12 сентября доллар - 41,18 грн, евро - 45,48 грн).
На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,42 - 41,50 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,84 - 46,01 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 12 сентября - 41,10 - 41,50 грн);
- Евро - 45,30 - 45,95 грн (курс на 12 сентября - 45,35 - 45,90 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк - 41,05 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн;
- Райффайзен - 41,10 - 41,46 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,32 грн за доллар, monobank - 41,32 грн.
Экономическая правда.
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