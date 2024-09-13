В Раде уже работают над налогообложением международных посылок – Гетманцев

Депутаты уже работают над законопроектом с отменой таможенных льгот для международных посылок.

Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в тексте ЭП.

"Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Сейчас он разрабатывается", - сообщил ЭП Гетманцев.

Впрочем, когда именно этот законопроект может увидеть свет - неизвестно.

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Напомним:

Кабинет министров предлагает изменения в налогообложении международных почтовых и экспресс-отправлений.

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Экономическая правда.