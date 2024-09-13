Цены на нефть выросли из-за перебоев в добыче в Мексиканском заливе США

Цены на нефть выросли в пятницу, продолжая подъем, вызванный перебоями в добыче в Мексиканском заливе США, где ураган Франсин заставил производителей эвакуировать платформы перед его приближением к побережью Луизианы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 34 цента, или на 0,5%, до $72,31 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 39 центов, или на 0,6%, до $69,36 за баррель.

Если эти показатели роста сохранятся, обе марки прервут череду падений, несмотря на сложное начало недели, когда стоимость Brent упала ниже $70 за баррель во вторник впервые с конца 2021 года. На текущем уровне Brent может завершить неделю с ростом примерно на 1,7%, а WTI - более чем на 2%.

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"Предыдущее снижение до почти трехлетнего минимума требовало кратковременной паузы в конце недели, поскольку участники рынка учли перебои в краткосрочных поставках нефти, вызванные ураганом Франсин", - написал стратег IG Йеап Джун Ронг.

Нефтедобытчики оценили убытки и провели проверки безопасности в четверг, готовясь возобновить работу в Мексиканском заливе США, тогда как появились оценки потерь в поставках из-за Франсина.

Аналитики UBS прогнозируют, что в сентябре добыча в регионе уменьшится на 50 000 баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики FGE ожидают падения на 60 000 б/с до 1,69 млн б/с.

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Официальные данные показали, что по состоянию на четверг почти 42% добычи нефти в регионе было приостановлено.

"Но если задержки в производстве окажутся кратковременными, а повреждения нефтяных платформ будут минимальными, этот рост может исчезнуть, поскольку общий прогноз спроса продолжает оставаться ключевым фактором, ограничивающим устойчивое восстановление", - добавил Йеап.

Экономическая правда.