Экспорт российской нефти в августе упал до трехлетнего минимума

Экспорт нефти РФ в августе упал до минимума за 3 года из-за нежелания Китая ее покупать.

Об этом сообщается из данных Международного энергетического агентства.

Экспорт российской нефти упал в августе до уровня марта 2021 года, туда же в сентябре опустились и мировые цены.

Отмечается, что Китаю уже не нужно столько нефти, как раньше, а других ее покупателей (за исключением Индии) у России практически нет.

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Среднесуточный российский экспорт нефти и продуктов ее переработки снизился в августе второй месяц подряд, сократившись по сравнению с июлем на 290 тыс баррелей до 7 млн баррелей - это самый низкий уровень с марта 2021 года.

Почти все падение (270 тыс баррелей), которое МЭА называет чрезвычайно глубоким, пришлось на сырую нефть.

Сообщается, что Китай в июле получал из России по морю и трубопроводам 1,76 млн баррелей в сутки: это на 14,1% меньше, чем в июне, и на 7,4% - чем годом ранее.

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Спрос китайской экономики на нефть и нефтепродукты падает практически во всех секторах, где они используются, что объясняется как сильным замедлением темпов ее роста и кризисом на рынке недвижимости, так и радикальными изменениями в энергобалансе.

Большая часть автомобилей, проданных в Китае в июле и августе, были электрическими, а значительная часть новых грузовиков теперь работает на природном газе.

Напомним:

Снижение цен на нефть привело к падению нефтяных доходов России до семимесячного минимума.