Кудрицкий назвал "рецепт" усиления энергосистемы: он стоит всего €10 миллиардов

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для усиления энергосистемы надо построить по несколько гигаватт маневровой мощности, а также батареи для хранения энергии.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

По его словам, все потребности энергосистемы считаются в "Укрэнерго" и в компании есть четкое понимание, сколько и чего надо построить.

"Это три гигаватта маневровой мощности на газе или биомассе, четыре гигаватта солнечных станций, до пяти гигаватт ветра, гигаватт батарейных систем накопления энергии. Вот рецепт. Он очень конкретный, очень простой", - заявил он.

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По его словам, для такой разветвленной генерации не надо тратить условные 400 миллиардов евро. Стоит этот план всего 10 миллиардов евро.

Кудрицкий говорит, что такой план не заключается в создании еще одного госпредприятия с управлением из "центра".

"Он заключается в создании условий, чтобы все это построил частный бизнес. Вместо этого мы сначала гонялись за несбыточными мечтами, а сейчас делаем акцент, что это построят государственные компании", - добавил он.

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Экономическая правда.