Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на два месяца вперед

За первые 24 часа с начала работы услуги "Брак онлайн" в "Дії" украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Только за первые 24 часа вы забронировали даты браков на 2 месяца вперед! А предложение в Дії, без преувеличений, стало трендом недели", - заявил он.

Результаты за 3 дня работы услуги в цифрах:

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416 133 предложения сделали пользователи. Положительных ответов было 49 282;

1 247 пар подали заявления о браке;

197 пар уже поженились с запуска беты.

Напомним:

В приложении "Дія" заработала услуга "Брак онлайн" для всех желающих.

Экономическая правда.

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