Брак онлайн: за первые 24 часа украинцы забронировали даты на два месяца вперед
Четверг, 12 сентября 2024, 16:52 -
За первые 24 часа с начала работы услуги "Брак онлайн" в "Дії" украинцы забронировали даты на 2 месяца вперед.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Только за первые 24 часа вы забронировали даты браков на 2 месяца вперед! А предложение в Дії, без преувеличений, стало трендом недели", - заявил он.
Результаты за 3 дня работы услуги в цифрах:
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- 416 133 предложения сделали пользователи. Положительных ответов было 49 282;
- 1 247 пар подали заявления о браке;
- 197 пар уже поженились с запуска беты.
Напомним:
В приложении "Дія" заработала услуга "Брак онлайн" для всех желающих.
Экономическая правда.
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