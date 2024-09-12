Рынок финансовых услуг за месяц покинуло 17 компаний

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось до 946 с 963 в июле.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С украинского рынка финансовых услуг за июль ушло 17 компаний. В июне финансовый рынок покинули 24 компании и один банк, в мае - 31 компания.

Количество банков в августе не изменилось - 62. Также на небанковский рынок вышла госкомпания АО "Фонд декарбонизации Украины".

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По состоянию на 31 августа на рынке небанковских финансовых услуг работали:

525 финансовых компаний (было 537)

66 страховщиков non-life (было 69), 11 life-страховщиков (было 12), один страховщик с особым статусом

114 ломбардов (без изменений)

111 кредитных союзов (было 114)

1 лизингодатель (без изменений)

42 страховых брокера (было 40)

75 коллекторских компаний (без изменений).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковскую финансовую группу (было 30).

На платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 17), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

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Количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают: 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право предоставлять платежные услуги, один банк-эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (было 45) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Экономическая правда.