В Украине возрождают коноплеводство после усовершенствования законодательства

В Украине планируют засеять 8000 га промышленной конопли в следующем 2025 году.

Об этом сообщил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

"Выращивание конопли в промышленных целях стало возможно после принятия закона о медицинском каннабисе. Промышленная конопля – это также множество продуктов с добавленной стоимостью - пищевая, легкая, целлюлозо-бумажная и другие отрасли промышленности", - отметил Игорь Виштак.

Он напомнил, что принят закон Украины от 21 декабря 2023 г. № 3528-IX относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли.

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С принятием закона промышленная конопля стала интересна украинским агропроизводителям. Они становятся практически обычной сельскохозяйственной культурой, для выращивания которой уже не нужно будет иметь лицензии или квоты.

По словам Виштака, в Украине лучшие сорта промышленной конопли со всего мира. А благодаря научной базе у Украины также есть все шансы быть передовой страной и в селекционной работе. Институт лубяных культур НААН Украины и Институт сельского хозяйства северо-востока НААН Украины - это два передовых научных учреждения, владеющих сортами конопли.

Кроме того, еще 11 частных агропредприятий занимаются выращиванием семенного материала конопли.

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