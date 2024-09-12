Отключения при холодной зиме будут, даже если отремонтируют генерацию – Кудрицкий

При холодной погоде зимой отключения света будут, даже если реализуют все планы по ремонту объектов генерации.

Об этом сообщил бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью ЭП, которое было записано 9 сентября.

По его словам, отключений света может не быть только по сценарию, когда всю зиму будет плюс 5 или плюс 15 градусов и нет новых обстрелов энергетики со стороны РФ.

"Но мы понимаем, что он (сценарий - ЭП) чисто теоретический. Я считаю, что при холодной погоде отключения будут, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы", - отметил Кудрицкий.

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Он добавил, что отключения света отопительного сезона могут начаться с декабря, потому что в ноябре может не быть холодной погоды.

"А именно холодная погода (зимой - ЭП) будет триггером для того, чтобы вводить ограничения электропотребления", - заявил он.

В теплые периоды зимы, когда температура будет выше 0, Украина может обойтись без отключений, добавил Кудрицкий.

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"А если будет какой-то холодный период, ну, например минус 10 среднесуточная температура, то я не вижу, чем можно покрыть дефицит", - подытожил он.

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Напомним:

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не считает, что Украину ожидает катастрофа этой зимой из-за обстрелов энергообъектов и отключения электроэнергии.

Экономическая правда.