Россия тайно обслуживает свои самолеты французским оборудованием
Казахстанские специалисты обслуживают российские Су-30СМ, используя французское оборудование Thales и Safran несмотря на санкции.
Об этом сообщается в исследовании Inform Napalm.
Казахстанская компания ARC Group сотрудничает с российскими военными и обслуживает российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено французское авиационное оборудование THALES и SAFRAN.
Сообщается, что по состоянию на 2024 год, Россия имеет до 130 единиц модернизированных истребителей Су-30СМ. Во время большой войны, россияне потеряли не менее 15 таких бортов.
В сообщении указывают, что РФ могла потерять значительно больше из-за санкций, потому что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней - SAFRAN). А оборудование нужно постоянно обслуживать, чтобы продолжать эксплуатировать борта.
Обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же оборудовании. После полномасштабного вторжения Россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, но, российская сторона нашла в казахстанском подрядчике замечательный канал обхода санкций.
Казахстанское общество с ограниченной ответственностью "Analyst Research Consulting Group" было образовано в 2014 году. Как указано на сайте "компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан и занимается продвижением продукции Safran в этих странах".
Основными заказчиками продукции являются государственные органы и правоохранительные органы. Еще в октябре 2021 года ARC Group заключила первый договор с узкопрофильным российским обществом с ограниченной ответственностью "Ремонт, обслуживание, снабжение авиации специальными комплектующими" (ООО "Росавиаспецкомплект").
Отмечается, что предмет договора можно сформулировать так - казахстанская сторона, имея сертифицированных французами специалистов и оборудование, должна осуществить ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30.
Причем россияне оплачивают предоставление полного цикла услуги под ключ - от обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции, до закупки у французов необходимой аппаратуры.
Конечно, в документах, заключенных с французскими компаниями есть нормы по экспортному контролю с прямым запретом передавать любые товары Российской Федерации. Однако в исследовании приводят аналогичные почти идентичные по суммам и условиям договоры с россиянами.
Напомним:
Высокопоставленный чиновник заявил, что Казахстан не будет слепо следовать санкциям против РФ. Страна теперь будет пытаться защитить собственные экономические интересы.