Россия тайно обслуживает свои самолеты французским оборудованием

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Казахстанские специалисты обслуживают российские Су-30СМ, используя французское оборудование Thales и Safran несмотря на санкции.

Об этом сообщается в исследовании Inform Napalm.

Казахстанская компания ARC Group сотрудничает с российскими военными и обслуживает российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено французское авиационное оборудование THALES и SAFRAN.

Сообщается, что по состоянию на 2024 год, Россия имеет до 130 единиц модернизированных истребителей Су-30СМ. Во время большой войны, россияне потеряли не менее 15 таких бортов.

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В сообщении указывают, что РФ могла потерять значительно больше из-за санкций, потому что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней - SAFRAN). А оборудование нужно постоянно обслуживать, чтобы продолжать эксплуатировать борта.

Обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же оборудовании. После полномасштабного вторжения Россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, но, российская сторона нашла в казахстанском подрядчике замечательный канал обхода санкций.

Казахстанское общество с ограниченной ответственностью "Analyst Research Consulting Group" было образовано в 2014 году. Как указано на сайте "компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан и занимается продвижением продукции Safran в этих странах".

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Основными заказчиками продукции являются государственные органы и правоохранительные органы. Еще в октябре 2021 года ARC Group заключила первый договор с узкопрофильным российским обществом с ограниченной ответственностью "Ремонт, обслуживание, снабжение авиации специальными комплектующими" (ООО "Росавиаспецкомплект").

Отмечается, что предмет договора можно сформулировать так - казахстанская сторона, имея сертифицированных французами специалистов и оборудование, должна осуществить ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30.

Причем россияне оплачивают предоставление полного цикла услуги под ключ - от обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции, до закупки у французов необходимой аппаратуры.

Конечно, в документах, заключенных с французскими компаниями есть нормы по экспортному контролю с прямым запретом передавать любые товары Российской Федерации. Однако в исследовании приводят аналогичные почти идентичные по суммам и условиям договоры с россиянами.

Напомним:

Высокопоставленный чиновник заявил, что Казахстан не будет слепо следовать санкциям против РФ. Страна теперь будет пытаться защитить собственные экономические интересы.