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"Прозорро.Продажи" запустило новый сервис

Четверг, 12 сентября 2024, 13:31 - Виктор Волокита

АО "Прозорро.Продажи" представило новый сервис факторинга (беззалоговое финансирование закупок или продажи товаров или услуг с отсрочкой платежа).

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Член правления "Прозорро.Продажи" Григорий Легенченко отметил, что направление факторинга получило значительную поддержку государства и включено в стратегию развития Национального банка Украины по развитию кредитования.

"Сервис факторинга поможет оперативно получать средства для покрытия текущих затрат, инвестиций в дальнейшее развитие или масштабирование производства", - прокомментировал Григорий Легенченко.

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Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев напомнил, что в прошлом году для поддержки развития предпринимательства в Украине была запущена программа "Доступный факторинг".

"Она облегчает доступ бизнеса к оборотным средствам и позволяет производить закупки и продажу товаров с отсрочкой платежа и компенсацией от государства ставки на уровне 13%", - рассказал Соболев.

Руководитель деятельности IFC (Международная финансовая корпорация) в Украине Елена Волошина отметила, что запуск платформы финансирования на основе активов является частью работы IFC по улучшению доступа к финансированию для украинского бизнеса.

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Такие решения как факторинг и реверсивный факторинг помогут компаниям привлекать средства для пополнения оборотного капитала и таким образом нарастить объемы продаж, укрепить финансовое положение, и быть более устойчивыми к кризисам, - рассказала Волошина.

сервис кредитования
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Экономическая правда
Укр / Рус
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